На Львовщине 85-летнего мужчину госпитализировали после укуса змеи

Вечером 26 июля в Стрыйскую центральную районную больницу доставили жителя села Головецко, 1939 года рождения, с укусом змеи. Пострадавший находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.

Детали

26 июля, около 19:56 в Стрыйскую ЦРБ госпитализирован житель с. Головецко (Славская ТГ Стрыйского района) 1939 года рождения с диагнозом - укус змеи. Состояние пострадавшего – средней тяжести - говорится в сообщении.

Как указали в Департаменте, обстоятельства инцидента устанавливаются.

Дополнение

За апрель-июнь 2025 года в Украине зафиксировано 20 обращений из-за укусов змей, что на 29 случаев меньше, чем в прошлом году. Больше всего пострадавших во Львовской области, среди них пятеро детей.