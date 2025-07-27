На Львовщине 85-летнего мужчину госпитализировали после укуса змеи
Киев • УНН
Жителя села Головецко, 1939 года рождения, доставили в Стрыйскую райбольницу с укусом змеи. Пострадавший находится в состоянии средней тяжести.
Вечером 26 июля в Стрыйскую центральную районную больницу доставили жителя села Головецко, 1939 года рождения, с укусом змеи. Пострадавший находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.
Детали
26 июля, около 19:56 в Стрыйскую ЦРБ госпитализирован житель с. Головецко (Славская ТГ Стрыйского района) 1939 года рождения с диагнозом - укус змеи. Состояние пострадавшего – средней тяжести
Как указали в Департаменте, обстоятельства инцидента устанавливаются.
Дополнение
За апрель-июнь 2025 года в Украине зафиксировано 20 обращений из-за укусов змей, что на 29 случаев меньше, чем в прошлом году. Больше всего пострадавших во Львовской области, среди них пятеро детей.