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Від укусів змій з весни 20 постраждалих, серед них - п'ятеро дітей: де найбільше

Київ • УНН

 • 598 перегляди

За квітень-червень 2025 року в Україні зафіксовано 20 звернень через укуси змій, що на 29 випадків менше, ніж торік. Найбільше постраждалих у Львівській області, серед них п'ятеро дітей.

Від укусів змій з весни 20 постраждалих, серед них - п'ятеро дітей: де найбільше

У квітні-червні в Україні зафіксували 20 звернень через укуси змій, це більш ніж в половину менше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше випадків - у Львівській області. Серед постраждалих - п’ятеро дітей. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ, передає УНН.

У період з квітня по червень 2025 року в Україні зареєстровано 20 звернень по медичну допомогу через укуси змій. Це на 29 випадків менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Серед постраждалих - п’ятеро дітей

- повідомили у ЦГЗ.

Укуси змій зафіксовано в таких областях:

  • Львівська - 12 випадків;
    • Житомирська - 6 випадків;
      • Закарпатська -1 випадок;
        • Кіровоградська - 1 випадок.

          Як уберегтися від укусу змії

          У Центрі громадського здоров’я наголошують, що змії найчастіше трапляються в заболочених місцях, на зарослих берегах водойм, у горах, степах тощо. Щоб зменшити ризик укусу змії, ідучи на природу, слід:

          • вдягати щільні штани й високі закриті черевики, краще заправити штанини всередину взуття;
            • перед тим, як сісти на траву, камінь чи колоду, потрібно постукати по них палицею - це налякає змію, якщо вона ховається поруч;
              • якщо побачили змію - не наближайтеся до неї та не робіть різких рухів. Дочекайтеся, поки змія відповзе.

                Раніше

                УНН писав, що за квітень-травень в Україні зареєстровано 8 випадків укусів змій, що на 23 менше, ніж торік. Найбільше - у Житомирській та Львівській областях.

                Альона Уткіна

                Альона Уткіна

                СуспільствоЗдоров'я
                Львівська область
                Житомирська область
                Кіровоградська область
                Закарпатська область
                Україна
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