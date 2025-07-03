Від укусів змій з весни 20 постраждалих, серед них - п'ятеро дітей: де найбільше

У квітні-червні в Україні зафіксували 20 звернень через укуси змій, це більш ніж в половину менше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше випадків - у Львівській області. Серед постраждалих - п’ятеро дітей. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ, передає УНН.

У період з квітня по червень 2025 року в Україні зареєстровано 20 звернень по медичну допомогу через укуси змій. Це на 29 випадків менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Серед постраждалих - п’ятеро дітей - повідомили у ЦГЗ.

Укуси змій зафіксовано в таких областях:

Львівська - 12 випадків;

Житомирська - 6 випадків;

Закарпатська -1 випадок;

Кіровоградська - 1 випадок.

Як уберегтися від укусу змії

У Центрі громадського здоров’я наголошують, що змії найчастіше трапляються в заболочених місцях, на зарослих берегах водойм, у горах, степах тощо. Щоб зменшити ризик укусу змії, ідучи на природу, слід:

вдягати щільні штани й високі закриті черевики, краще заправити штанини всередину взуття;

перед тим, як сісти на траву, камінь чи колоду, потрібно постукати по них палицею - це налякає змію, якщо вона ховається поруч;

якщо побачили змію - не наближайтеся до неї та не робіть різких рухів. Дочекайтеся, поки змія відповзе.

Раніше

УНН писав, що за квітень-травень в Україні зареєстровано 8 випадків укусів змій, що на 23 менше, ніж торік. Найбільше - у Житомирській та Львівській областях.