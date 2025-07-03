Від укусів змій з весни 20 постраждалих, серед них - п'ятеро дітей: де найбільше
Київ • УНН
За квітень-червень 2025 року в Україні зафіксовано 20 звернень через укуси змій, що на 29 випадків менше, ніж торік. Найбільше постраждалих у Львівській області, серед них п'ятеро дітей.
У квітні-червні в Україні зафіксували 20 звернень через укуси змій, це більш ніж в половину менше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше випадків - у Львівській області. Серед постраждалих - п’ятеро дітей. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ, передає УНН.
У період з квітня по червень 2025 року в Україні зареєстровано 20 звернень по медичну допомогу через укуси змій. Це на 29 випадків менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Серед постраждалих - п’ятеро дітей
Укуси змій зафіксовано в таких областях:
- Львівська - 12 випадків;
- Житомирська - 6 випадків;
- Закарпатська -1 випадок;
- Кіровоградська - 1 випадок.
Як уберегтися від укусу змії
У Центрі громадського здоров’я наголошують, що змії найчастіше трапляються в заболочених місцях, на зарослих берегах водойм, у горах, степах тощо. Щоб зменшити ризик укусу змії, ідучи на природу, слід:
- вдягати щільні штани й високі закриті черевики, краще заправити штанини всередину взуття;
- перед тим, як сісти на траву, камінь чи колоду, потрібно постукати по них палицею - це налякає змію, якщо вона ховається поруч;
- якщо побачили змію - не наближайтеся до неї та не робіть різких рухів. Дочекайтеся, поки змія відповзе.
Раніше
УНН писав, що за квітень-травень в Україні зареєстровано 8 випадків укусів змій, що на 23 менше, ніж торік. Найбільше - у Житомирській та Львівській областях.