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От укусов змей с весны 20 пострадавших, среди них - пятеро детей: где больше всего

Киев • УНН

 • 114 просмотра

За апрель-июнь 2025 года в Украине зафиксировано 20 обращений из-за укусов змей, что на 29 случаев меньше, чем в прошлом году. Больше всего пострадавших во Львовской области, среди них пятеро детей.

От укусов змей с весны 20 пострадавших, среди них - пятеро детей: где больше всего

В апреле-июне в Украине зафиксировано 20 обращений из-за укусов змей, это более чем в половину меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего случаев - во Львовской области. Среди пострадавших - пятеро детей. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, передает УНН.

В период с апреля по июнь 2025 года в Украине зарегистрировано 20 обращений за медицинской помощью из-за укусов змей. Это на 29 случаев меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Среди пострадавших - пятеро детей

- сообщили в ЦОЗ.

Укусы змей зафиксированы в следующих областях:

  • Львовская - 12 случаев;
    • Житомирская - 6 случаев;
      • Закарпатская - 1 случай;
        • Кировоградская - 1 случай.

          Как уберечься от укуса змеи

          В Центре общественного здоровья отмечают, что змеи чаще всего встречаются в заболоченных местах, на заросших берегах водоемов, в горах, степях и т.д. Чтобы уменьшить риск укуса змеи, идя на природу, следует:

          • надевать плотные брюки и высокие закрытые ботинки, лучше заправить штанины внутрь обуви;
            • перед тем, как сесть на траву, камень или бревно, нужно постучать по ним палкой - это напугает змею, если она прячется рядом;
              • если увидели змею - не приближайтесь к ней и не делайте резких движений. Дождитесь, пока змея отползет.

                Ранее

                УНН писал, что за апрель-май в Украине зарегистрировано 8 случаев укусов змей, что на 23 меньше, чем в прошлом году. Больше всего - в Житомирской и Львовской областях.

                Алена Уткина

                Алена Уткина

                ОбществоЗдоровье
                Львовская область
                Житомирская область
                Кировоградская область
                Закарпатская область
                Украина
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