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На Львівщині внаслідок наїзду авто загинула сімейна пара

На Львівщині внаслідок наїзду авто загинула сімейна пара

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. На Львівщині 8 вересня водій мікроавтобуса здійснив наїзд на пішоходів, сімейна пара загинула на місці події. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.

“Правоохоронці встановили, що 27-річний водій мікроавтобуса Opel Vivaro, скоїв наїзд на пішоходів — чоловіка та жінку віком 77 та 66 років. Від отриманих травм пішоходи померли на місці події”, — йдеться в повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, у Кременчуці Полтавської області під час втечі від поліцейських у ДТП загинув водій.

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