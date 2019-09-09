На Львовщине в результате наезда авто погибла семейная пара
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. На Львовщине 8 сентября водитель микроавтобуса совершил наезд на пешеходов, семейная пара погибла на месте происшествия. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.
“Правоохранители установили, что 27-летний водитель микроавтобуса Opel Vivaro, совершил наезд на пешеходов — мужчину и женщину в возрасте 77 и 66 лет. От полученных травм пешеходы скончались на месте происшествия”, — говорится в сообщении.
По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Проводится досудебное расследование.
Напомним, в Кременчуге Полтавской области во время бегства от полицейских в ДТП погиб водитель.