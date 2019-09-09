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Під час втечі від поліцейських у Кременчуці на смерть розбився водій

Під час втечі від поліцейських у Кременчуці на смерть розбився водій

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. У Кременчуці Полтавської області під час переслідування поліцейськими у ДТП загинув водій. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі Кременчуцького відділу поліції.

“Близько 22:55, 8 вересня, патрульні поліцейські побачили, як автомобіль ВАЗ Калина здійснив аварійну ситуацію. Поліцейські почали попереджувати водія про зупинку, застосовували звукові сигнали, червоно-синій проблисковий маячок. Водій продовжував рух і не зупинявся. Почалося переслідування, водій не впорався з керуванням і здійснив зіткнення з метало-бетонною конструкцією”, — повідомили у пресслужбі.

В результаті водій 1975 року народження загинув на місці пригоди. Авто отримало механічні пошкодження.

“На місці працювали слідчі. Зараз зібрано всі матеріали, вилучено транспортний засіб. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. В ході слідства будуть встановлюватися всі обставини події”, — повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, позашляховик зіткнувся з легковим автомобілем на Тернопільщині, одна людина загинула, жінку з її чотирирічним сином госпіталізували.

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