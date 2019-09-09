Во время побега от полицейских в Кременчуге насмерть разбился водитель
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Кременчуге Полтавской области во время преследования полицейскими в ДТП погиб водитель. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе Кременчугского отдела полиции.
“Около 22:55, 8 сентября, патрульные полицейские увидели, как автомобиль ВАЗ Калина совершил аварийную ситуацию. Полицейские начали предупреждать водителя об остановке, применяли звуковые сигналы, красно-синий проблесковый маячок. Водитель продолжал движение и не останавливался. Началось преследование, водитель не справился с управлением и совершил столкновение с металло-бетонной конструкцией”, — сообщили в пресс-службе.
В результате водитель 1975 года рождения погиб на месте происшествия. Авто получило механические повреждения.
“На месте работали следователи. Сейчас собраны все материалы, изъято транспортное средство. По факту ДТП возбуждено уголовное производство. В ходе следствия будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего”, — сообщили в пресс-службе.
Напомним, внедорожник столкнулся с легковым автомобилем на Тернопольщине, один человек погиб, женщину с ее четырехлетним сыном госпитализировали.