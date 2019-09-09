У ДТП на Тернопільщині травмувалася 4-річна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Позашляховик зіткнувся з легковим автомобілем на Тернопільщині, одна людина загинула, жінку з її чотирирічним сином госпіталізували. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в області.
Дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком сталася поблизу села Олесино Козівського району. Подія мала місце в неділю, 8 вересня, близько 14:30.
Внаслідок удару тілесні ушкодження отримали пасажири Toyota Land Cruiser та "ВАЗ-2110". На момент зіткнення в іномарці перебували четверо пасажирів, серед них - 4-річний хлопчик. Його з матір’ю доправили до медзакладу.
24-річний водій автомобіля "ВАЗ-2110" від отриманих травм помер дорогою до лікарні.
Причину ДТП встановлюють слідчі.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 ККУ - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого.
Нагадаємо, у ДТП на трасі "Харків-Симферополь" загинули четверо людей.