В ДТП в Тернопольской области травмировался 4-летний ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Внедорожник столкнулся с легковым автомобилем в Тернопольской области, один человек погиб, женщину с ее четырехлетним сыном госпитализировали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло вблизи села Олесино Козовского района. Происшествие имело место в воскресенье, 8 сентября, около 14:30.
В результате удара телесные повреждения получили пассажиры Toyota Land Cruiser и "ВАЗ-2110". На момент столкновения в иномарке находились четверо пассажиров, среди них - 4-летний мальчик. Его с матерью доставили в медучреждение.
24-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2110" от полученных травм скончался по дороге в больницу.
Причину ДТП устанавливают следователи.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего.
Напомним, в ДТП на трассе "Харьков-Симферополь" погибли четыре человека.