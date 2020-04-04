На Львівщині від коронавірусу одужав третій пацієнт
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Львівській В області одужав третій пацієнт, у якого раніше було виявлено коронавірус. Про це повідомили у прес-службі ЛОДА, передає УНН.
“У 57-річного чоловіка діагностували COVID-19 після того, як він повернувся з Італії. Перший результат тесту на коронавірусну інфекцію виявився позитивним. Другий та третій — негативними.
Зазначимо, що пацієнт перебував на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні”, — повідомили у ЛОДА.
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Нагадаємо, станом на 4 квітня в Україні підтверджено 1096 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.