Во Львовской области от коронавируса выздоровел третий пациент
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 4 апреля. УНН. Во Львовской В области выздоровел третий пациент, у которого ранее было обнаружено коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе ЛОГА, передает УНН.
“У 57-летнего мужчины диагностировали COVID-19 после того, как он вернулся из Италии. Первый результат теста на коронавирусной инфекции оказался положительным. Второй и третий — отрицательными.
Отметим, что пациент находился на лечении в областной инфекционной клинической больнице”, — сообщили в ЛОГА.
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Напомним, по состоянию на 4 апреля в Украине подтверждены 1096 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.