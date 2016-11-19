На Львівщині в житловому будинку стався вибух, є постраждалий
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 19 листопада. УНН. Вчора, 18 листопада, о 15:52 год. на Львівщині у селі Ходовичі Стрийського району в приватному одноповерховому житловому будинку стався вибух та виникла пожежа. Внаслідок вибуху постраждав власник помешкання. Про це УНН повідомили у департаменті цивільного захисту ЛОДА.
Вогнем знищено перекриття, несучі стіни, дах, речі домашнього вжитку.
49-річний власник житлового будинку отримав термічні опіки та був госпіталізований до реанімаційного відділення Стрийської центральної районної лікарні. Стан на 6:00 год. 19 листопада – важкий.
Працівниками Стрийського УЕГГ тимчасово припинено подачу газу до будинку. Причина події – з’ясовується.