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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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На Львівщині в житловому будинку стався вибух, є постраждалий

На Львівщині в житловому будинку стався вибух, є постраждалий

Київ • УНН

 • 9043 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 19 листопада. УНН. Вчора, 18 листопада, о 15:52 год. на Львівщині у селі Ходовичі Стрийського району в приватному одноповерховому житловому будинку стався вибух та виникла пожежа. Внаслідок вибуху постраждав власник помешкання. Про це УНН повідомили у департаменті цивільного захисту ЛОДА.

Вогнем знищено перекриття, несучі стіни, дах, речі домашнього вжитку.

49-річний власник житлового будинку отримав термічні опіки та був госпіталізований до реанімаційного відділення Стрийської центральної районної лікарні. Стан на 6:00 год. 19 листопада – важкий.

Працівниками Стрийського УЕГГ тимчасово припинено подачу газу до будинку. Причина події – з’ясовується.

Українські Національні Новини

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