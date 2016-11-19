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15 марта, 19:03 • 108340 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147678 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126217 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119558 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106381 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102201 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96017 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126367 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 128344 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127413 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

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На Львовщине в жилом доме произошел взрыв, есть пострадавший

На Львовщине в жилом доме произошел взрыв, есть пострадавший

Киев • УНН

 • 9030 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 19 ноября. УНН. Вчера, 18 ноября, в 15:52 ч. во Львовской области в селе Ходовичи Стрыйского района в частном одноэтажном жилом доме произошел взрыв и возник пожар. В результате взрыва пострадал хозяин квартиры. Об этом УНН сообщили в департаменте гражданской защиты ЛОГА.

Огнем уничтожено перекрытие, несущие стены, крыша, вещи домашнего обихода.

49-летний владелец жилого дома получил термические ожоги и был госпитализирован в реанимационное отделение Стрыйской центральной районной больницы. Состояние на 6:00 ч. 19 ноября - тяжелое.

Работниками Стрыйского УЕГГ временно прекращена подача газа в дом. Причина происшествия - выясняется.

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