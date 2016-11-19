На Львовщине в жилом доме произошел взрыв, есть пострадавший
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 19 ноября. УНН. Вчера, 18 ноября, в 15:52 ч. во Львовской области в селе Ходовичи Стрыйского района в частном одноэтажном жилом доме произошел взрыв и возник пожар. В результате взрыва пострадал хозяин квартиры. Об этом УНН сообщили в департаменте гражданской защиты ЛОГА.
Огнем уничтожено перекрытие, несущие стены, крыша, вещи домашнего обихода.
49-летний владелец жилого дома получил термические ожоги и был госпитализирован в реанимационное отделение Стрыйской центральной районной больницы. Состояние на 6:00 ч. 19 ноября - тяжелое.
Работниками Стрыйского УЕГГ временно прекращена подача газа в дом. Причина происшествия - выясняется.