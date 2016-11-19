На Львівщині стався другий вибух газу за добу
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 19 листопада. УНН. Сьогодні о 07:00 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що на Львівщині в с. Верин Миколаївського району відбувся вибух в літній кухні. Постраждалу пенсіонерку внаслідок вибуху доставили у важкому стані до лікарні. Про це проінформували в ГУ ДСНС України у Львівській області, повідомляє УНН.
По прибуттю до місця події встановлено, що в цегляній літній кухні відбувся вибух газоповітряної суміші без послідуючого горіння. Внаслідок вибуху травмовано матір власника будівлі – жінку 1941 р. н., яку у важкому стані госпіталізовано до Миколаївської ЦРЛ.
В результаті вибуху зруйновано літню кухню, пошкоджено два вікна в поруч розташованому будинку власника, одне вікно та зірвано двадцять шиферів сусіднього житлового будинку.
Причини події наразі встановлюються.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, вчора, 18 листопада, о 15:52 год. на Львівщині у селі Ходовичі Стрийського району в приватному одноповерховому житловому будинку стався вибух та виникла пожежа. Внаслідок вибуху постраждав власник помешкання.