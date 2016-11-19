На Львовщине произошел второй взрыв газа за сутки
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 19 ноября. УНН. Сегодня в 07:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что во Львовской области в с. Верин Николаевского района произошел взрыв в летней кухне. Пострадавшую пенсионерку в результате взрыва доставили в тяжелом состоянии в больницу. Об этом проинформировали в ГУ ГосЧС Украины во Львовской области, сообщает УНН.
По прибытию к месту происшествия установлено, что в кирпичной летней кухне произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва травмировано мать владельца здания - женщину 1941г.р., которую в тяжелом состоянии госпитализировано в Николаевскую ЦРБ.
В результате взрыва разрушено летнюю кухню, повреждены два окна в рядом стоящем здании владельца, одно окно и сорвано двадцать листов шифера в соседнем жилом доме.
Причины происшествия устанавливаются.
Напомним, как сообщал УНН, вчера, 18 ноября, в 15:52 ч. во Львовской области в селе Ходовичи Стрыйского района в частном одноэтажном жилом доме произошел взрыв и возник пожар . В результате взрыва пострадал хозяин квартиры.