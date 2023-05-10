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Смертельна аварія: на Львівщині сталась ДТП, є загиблі

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КИЇВ. 10 травня. УНН. На дорозі Київ — Чоп, між населеними пунктами Надітичі та Розвадів, Львівська область сталась ДТП ,внаслідок чого є загиблі, повідомляє Патрульна поліція України, пише УНН.

Деталі 

У Патрульній поліції повідомляють, що рух цією ділянкою дороги буде закритий протягом двох годин. Транспортні засоби направляють в об'їзд через місто Жидачів. Потому патрульні організують реверсний рух.

Нагадаємо 

Минулого тижня у російському петербурзі на автомобільній дорозі ракетний комплекс «Іскандер» потрапив у ДТП. 

Українські Національні Новини

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