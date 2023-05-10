Смертельна аварія: на Львівщині сталась ДТП, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. На дорозі Київ — Чоп, між населеними пунктами Надітичі та Розвадів, Львівська область сталась ДТП ,внаслідок чого є загиблі, повідомляє Патрульна поліція України, пише УНН.
Деталі
У Патрульній поліції повідомляють, що рух цією ділянкою дороги буде закритий протягом двох годин. Транспортні засоби направляють в об'їзд через місто Жидачів. Потому патрульні організують реверсний рух.
Нагадаємо
Минулого тижня у російському петербурзі на автомобільній дорозі ракетний комплекс «Іскандер» потрапив у ДТП.