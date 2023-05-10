Смертельная авария: на Львовщине произошло ДТП, есть погибшие

Детали

В Патрульной полиции сообщают, что движение по этому участку дороги будет закрыто в течение двух часов. Транспортные средства направляют в объезд через город Жидачев. После патрульные организуют реверсное движение.

Напоминаем

На прошлой неделе в российском петербурге на автомобильной дороге ракетный комплекс «Искандер» попал в ДТП.