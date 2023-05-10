Смертельная авария: на Львовщине произошло ДТП, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. На дороге Киев — Чоп, между населенными пунктами Надитичи и Розвадов, Львовская область, произошло ДТП, вследствие чего есть погибшие, сообщает Патрульная полиция Украины, пишет УНН.
Детали
В Патрульной полиции сообщают, что движение по этому участку дороги будет закрыто в течение двух часов. Транспортные средства направляют в объезд через город Жидачев. После патрульные организуют реверсное движение.
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