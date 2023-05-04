В российском петербурге ракетный комплекс "Искандер" попал в ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В российском петербурге на автомобильной дороге ракетный комплекс «Искандер» попал в ДТП, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.
Детали
Как сообщает Telegram-канал, ракетный комплекс «Искандер» врезался в ограждение на автодороге.
На видео видно, что движение перекрыли, на месте находится несколько авто полиции.
Другие детали ДТП пока не известны.
Добавим
Стоимость ракетного комплекса "Искандер" оценивается в 3 млн долларов.