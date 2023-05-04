У російському петербурзі ракетний комплекс "Іскандер" потрапив у ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У російському петербурзі на автомобільній дорозі ракетний комплекс «Іскандер» потрапив у ДТП, передає УНН із посиланням на Telegram-канал ASTRA.
Деталі
Як повідомляє Telegram-канал, ракетний комплекс «Іскандер» врізався в огорожу на автодорозі.
На відео видно, що рух перекрили, на місці перебуває декілька авто поліції.
Інші деталі ДТП наразі не відомі.
Додамо
Варість ракетного комплексу "Іскандер" оцінюється у 3 млн доларів.