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На Львівщині шахту планують перетворити на перший в Україні індустріальний музей

На Львівщині шахту планують перетворити на перший в Україні індустріальний музей

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Червонограді, що на Львівщині шахту "Надія" планують перетворити на перший в Україні індустріальний музей. Про це під час робочої поїздки до Львівської області повідомив заступник міністра розвитку громад та територій України Іван Лукеря, передає УНН.

Зазначається, що проекти із трансформації шахт у індустріальні парки, дослідницькі центри, логістичні комплекси або туристичні магніти Мінрегіон планує впроваджувати у всіх регіонах, які залежать від видобутку вугілля. Такий пілотний проект у найближчі роки може бути реалізований в рамках програми трансформації вугільних регіонів у Червонограді.

"Мова йде про одну із шахт у Львівській області, потенційно - шахта "Надія". Завдяки зручному розташуванню, близькості до кордону та до Львова, шахта може стати першим в Україні музеєм промисловості, який буде "відправною точкою" туристичних маршрутів. Вона має всю необхідну інфраструктуру для створення музейного комплексу, який демонструватиме весь промисловий потенціал України", - сказано у повідомленні.

Лукеря зазначив, що у 2021 році Мінрегіон планує провести техніко-економічне обґрунтування трансформації шахти. Отримані висновки покажуть, як краще використати цю інфраструктуру, щоб у 2022 році потенційно залучити як приватне, так і державне фінансування для відновлення цієї території.

"Сьогодні значно зменшилась кількість видобутку вугілля, і, відповідно, населення, яке зайняте у цій галузі. Ключове питання на яке ми маємо дати відповідь як міністерство: чим замінити надходження у місцевий бюджет замість шахт і де люди будуть працювати. Тому наше завдання - забезпечити справедливу трансформацію вугільних територій, зберегти надходження до місцевих бюджетів, створити робочі місця", – зазначив заступник міністра.

Зазначається, що проекти ревіталізації планується впроваджувати у всіх регіонах, які залежать від видобутку вугілля. Адже шахти мають необхідну інфраструктуру, яку треба зберегти і використати для реалізації інших проектів.

Так, для цього протягом наступного року буде визначено напрямок трансформації таких територій. По кожній території буде підготовлено техніко-економічне обґрунтування, яке міститиме висновки міжнародних фахівців щодо вартості та доцільності реалізації того чи іншого проекту. На основі висновків обиратимуть напрямки майбутніх проектів. Відповідні завдання та проекти, які необхідно реалізувати, будуть визначені у комплексній Державній програмі трансформації вугільних територій до 2030 року.

Як раніше повідомлялося у Мінрегіоні, в Україні почали працювати над розробкою концепції Національної програми трансформації вугільних територій до 2030 року. Так, трансформація вугільних територій буде відбуватись комплексно, поетапно та у системній взаємодії центральної та регіональних влад.

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