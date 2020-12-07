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Во Львовской области шахту планируют превратить в первый в Украине индустриальный музей

Во Львовской области шахту планируют превратить в первый в Украине индустриальный музей

Киев  •  УНН

 • 18663 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Червонограде, что в Львовской области шахту "Надія" планируют превратить в первый в Украине индустриальный музей. Об этом во время рабочей поездки во Львовскую область сообщил заместитель министра развития общин и территорий Украины Иван Лукеря, передает УНН.

Отмечается, что проекты по трансформации шахт в индустриальные парки, исследовательские центры, логистические комплексы или туристические магниты Минрегион планирует внедрять во всех регионах, которые зависят от добычи угля. Такой пилотный проект в ближайшие годы может быть реализован в рамках программы трансформации угольных регионов в Червонограде.

"Речь идет об одной из шахт во Львовской области, потенциально - шахте "Надія". Благодаря удобному расположению, близости к границе и ко Львову, шахта может стать первым в Украине музеем промышленности, который будет "отправной точкой" туристических маршрутов. Она имеет все необходимую инфраструктуру для создания музейного комплекса, который будет демонстрировать весь промышленный потенциал Украины", - сказано в сообщении.

Лукеря отметил, что в 2021 году Минрегион планирует провести технико-экономическое обоснование трансформации шахты. Полученные выводы покажут, как лучше использовать эту инфраструктуру, чтобы в 2022 году потенциально привлечь как частное, так и государственное финансирование для восстановления этой территории.

"Сегодня значительно уменьшилось количество добычи угля, и, соответственно, населения, занятого в этой области. Ключевой вопрос на который мы должны дать ответ как министерство: чем заменить поступления в местный бюджет вместо шахт и где люди будут работать. Поэтому наша задача - обеспечить справедливую трансформацию угольных территорий, сохранить поступления в местные бюджеты, создать рабочие места", - отметил замминистра.

Отмечается, что проекты ревитализации планируется внедрять во всех регионах, которые зависят от добычи угля. Ведь шахты имеют необходимую инфраструктуру, которую надо сохранить и использовать для реализации других проектов.

Так, для этого в течение следующего года будет определено направление трансформации таких территорий. По каждой территории будет подготовлено технико-экономическое обоснование, содержащее выводы международных специалистов по стоимости и целесообразности реализации того или иного проекта. На основе выводов будут выбирать направления будущих проектов. Соответствующие задачи и проекты, которые необходимо реализовать, будут определены в комплексной Государственной программе трансформации угольных территорий до 2030 года.

Как ранее сообщалось в Минрегионе, в Украине начали работать над разработкой концепции Национальной программы трансформации угольных территорий до 2030 года. Так, трансформация угольных территорий будет происходить комплексно, поэтапно и в системном взаимодействии центральной и региональных властей.

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