Трансформація вугільних територій буде відбуватись комплексно та поетапно - Мінрегіон

“Наразі Мінрегіон, спільно з іншими міністерствами, міжнародними організаціями, обласними державними адміністраціями, фахівцями та професійними асоціаціями, працює над розробленням Концепції, яка стане дорожньою картою для розробки комплексної Національної програми трансформації вугільних територій до 2030 року”, — сказано у повідомленні.

У середині жовтня заступник Міністра Іван Лукеря у складі української делегації відвідав Німеччину, під час візиту ознайомився з успішним досвідом трансформації вугільних регіонів.

Він зазначив, все більше західних країн, які мають власний видобуток вугілля, переорієнтовуються на альтернативні джерела енергії. Трансформація шахтарських регіонів відбулась, зокрема, у Великій Британії, Німеччині, Франції, Польщі.

За словами заступника Міністра, ключові принципи трансформації регіонів — довгостроковість, поступовість та поетапність, системна взаємодія центральної та регіональних влад, постійна комунікація та створення ефективного діалогу між владою, бізнесом і освітніми інституціями та синхронність різних процесів. Ці принципи мають бути враховані у Концепції програми трансформації вугільних територій України.

“Вона визначатиме конкретні території, де мають відбутись трансформаційні процеси. Це будуть населені пункти, які повністю залежать від видобутку вугілля або його споживання — шахтарські міста та міста-супутники ТЕС. Наразі в Україні їх налічується 72 населені пункти. Також Концепція окреслюватиме основні напрямки, за якими будуть визначені конкретні завдання, заходи та проекти Національної програми”, — повідомив Лукеря.

Зазначається, що напрямки, зокрема, стосуватимуться: стимулювання економіки цих територій, зайнятості населення та створення додаткових робочих місць; створення комфортного середовища та розвитку міст; екологічного компоненту розвитку територій в результаті зменшення видобутку вугілля. Також будуть визначені окремі завдання, які стосуватимуться повного аудиту територій, а саме, інвентаризації землі, нерухомості, мереж і визначення їх стану та потенціалу.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський анонсував створення національної програми справедливої трансформації вугільних регіонів, зазначивши, що жодна шахта не буде закрита, поки у людей не з’явиться нова робота.