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Трансформация угольных территорий будет происходить комплексно и поэтапно - Минрегион

Трансформация угольных территорий будет происходить комплексно и поэтапно - Минрегион

Киев  •  УНН

 • 22433 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. В Украине начали работать над разработкой концепции Национальной программы трансформации угольных территорий до 2030 года. Так, трансформация угольных территорий будет происходить комплексно, поэтапно и в системной взаимодействия центральной и региональных властей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

“Сейчас Минрегион совместно с другими министерствами, международными организациями, областными государственными администрациями, специалистами и профессиональными ассоциациями, работает над разработкой Концепции, которая станет дорожной картой для разработки комплексной Национальной программы трансформации угольных территорий до 2030 года”, — говорится в сообщении.

В середине октября заместитель Министра Иван Лукерья в составе украинской делегации посетил Германию, во время визита ознакомился с успешным опытом трансформации угольных регионов.

Он отметил, все больше западных стран, которые имеют собственную добычу угля, переориентируются на альтернативные источники энергии. Трансформация шахтерских регионов состоялась, в частности, в Великобритании, Германии, Франции, Польши.

По словам заместителя министра, ключевые принципы трансформации регионов — долгосрочность, постепенность и поэтапность, системное взаимодействие центральной и региональных властей, постоянная коммуникация и создание эффективного диалога между властью, бизнесом и образовательными институтами и синхронность различных процессов. Эти принципы должны быть учтены в Концепции программы трансформации угольных территорий Украины.

“Она будет определять конкретные территории, где должны состояться трансформационные процессы. Это будут населенные пункты, которые полностью зависят от добычи угля или его потребления — шахтерские города и города-спутники ТЭС. Сейчас в Украине их насчитывается 72 населенных пункта. Также Концепция будет очерчивать основные направления, по которым будут определены конкретные задачи, мероприятия и проекты Национальной программы”, — сообщил Лукерья.

Отмечается, что направления, в частности, будут касаться: стимулирования экономики этих территорий, занятости населения и создания дополнительных рабочих мест; создание комфортной среды и развития городов; экологического компонента развития территорий в результате уменьшения добычи угля. Также будут определены отдельные задачи, которые будут касаться полного аудита территорий, а именно, инвентаризации земли, недвижимости, сетей и определения их состояния и потенциала.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание национальной программы справедливой трансформации угольных регионов, отметив, что ни одна шахта не будет закрыта, пока у людей не появится новая работа.

Украинские Национальные Новости

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