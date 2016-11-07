На Львівщині п’ятеро осіб, які отруїлися в університетській їдальні, досі в лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. П’ятеро осіб, із 18, які отруїлися у трапезній Українського Католицького Університету більше тижня тому досі перебувають у лікарні. Про це УНН повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
“Більше тижня тому, у трапезній Українського Католицького Університету люди приймали їжу. В наслідок чого з харчовим отруєнням було госпіталізовано 18 осіб, з них 5 дітей. На вчорашній день, на сьогодні інформації ще не має, на лікуванні залишалося 5 осіб, з них одна дитина”, — повідомили у відомстві.
Також у департаменті зазначили, що стан постраждалих близький до задовільного і швидше за все, сьогодні вони вже будуть виписані.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у різних регіонах України лікарі фіксують зростання кількості випадків харчових отруєнь. Так, Харківська інфекційна обллікарня фіксує зростання випадків харчових отруєнь у два рази.
Також нагадаємо, кількість отруєнь у порівняні із минулим роком зросла в Сумській області.
Причина збільшення випадків харчових отруєнь у різних регіонах України полягає у відсутності державного та ефективного контролю за якістю продуктів харчування на всіх рівнях, вважають у ВРУ.