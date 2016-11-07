На Львовщине пятеро человек, отравившихся в университетской столовой, до сих пор в больнице

"Больше недели назад, в трапезной Украинского Католического Университета люди принимали пищу. В результате чего с пищевым отравлением были госпитализированы 18 человек, из них 5 детей. На вчерашний день, на сегодня информации еще нет, на лечении оставалось 5 человек, из них один ребенок", - сообщили в ведомстве.

Также в департаменте отметили, что состояние пострадавших близкое к удовлетворительному и скорее всего, сегодня они уже будут выписаны.

Напомним, как сообщал УНН, в разных регионах Украины врачи фиксируют рост количества случаев пищевых отравлений. Так, Харьковская инфекционная облбольница фиксирует рост случаев пищевых отравлений в два раза.

Также напомним, количество отравлений по сравнению с прошлым годом выросло в Сумской области.

Причина увеличения случаев пищевых отравлений в различных регионах Украины заключается в отсутствии государственного и эффективного контроля за качеством продуктов питания на всех уровнях, считают в ВРУ.