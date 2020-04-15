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На Львівщині помер ще один пацієнт з COVID-19

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Львівській області помер шостий пацієнт, у якого було зафіксовано коронавірусну інфекцію. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.

"Чоловік, 1964 року народження, помер 9 квітня. Позитивний тест, який підтвердив у пацієнта коронавірус, отримали 13 квітня", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що чоловік був госпіталізований у Центр легеневого здоров’я 29 березня з двосторонньою пневмонією. У пацієнта були супутні захворювання, зокрема цукровий діабет.

Нагадаємо, у Львові та на Львівщині на 8 годину 15 квітня є уже 152 підтверджені випадки інфікування коронавірусом, лише за минулу добу 16 ПЛР-тестів на коронавірус були позитивними.

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