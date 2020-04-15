Во Львовской области умер еще один пациент с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Во Львовской области умер шестой пациент, у которого была зафиксирована коронавирусная инфекция. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.
"Мужчина, 1964 года рождения, умер 9 апреля. Положительный тест, который подтвердил у пациента коронавирус, получили 13 апреля", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что мужчина был госпитализирован в Центр легочного здоровья 29 марта с двусторонней пневмонией. У пациента были сопутствующие заболевания, в частности сахарный диабет.
Напомним, во Львове и Львовской области на 8 часов 15 апреля есть уже 152 подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом, только за минувшие сутки 16 ПЦР-тестов на коронавирус были положительными.