На Львівщині виявили вже 152 випадки інфікування коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Львові та на Львівщині на 8 годину 15 квітня є уже 152 підтверджені випадки інфікування коронавірусом, лише за минулу добу 16 ПЛР-тестів на коронавірус були позитивними. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Львівської міськради.
"Як повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, станом на 8:00 у Львові та на Львівщині підтверджено 152 випадки інфікування коронавірусом, з них 6 — летальні", - вказали у міськраді.
Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні, як вказано, звернулись 926 осіб, госпіталізовані — 259, на амбулаторному лікуванні — 667 осіб, виписані — 170 осіб. Зараз у лікарні перебуває 89 осіб, з них в реанімації — 7 осіб, на апаратні ШВЛ — 3 особи. Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 152 осіб, 6 людей померло. 6 пацієнтів одужало.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 146 ПЛР-тестів, з яких 16 — позитивні.
Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні на 9 годину 14 квітня було зафіксовано 3372 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них у Львівській області — 136 випадків.