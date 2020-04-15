На Львівщині виявили вже 152 випадки інфікування коронавірусом

КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Львові та на Львівщині на 8 годину 15 квітня є уже 152 підтверджені випадки інфікування коронавірусом, лише за минулу добу 16 ПЛР-тестів на коронавірус були позитивними. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Львівської міськради.