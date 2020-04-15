Во Львовской области обнаружили уже 152 случая инфицирования коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Во Львове и Львовской области на 8 часов 15 апреля есть уже 152 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, только за минувшие сутки 16 ПЦР-тестов на коронавирус были положительными. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.
"Как сообщила заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Слична, по состоянию на 8:00 во Львове и Львовской области подтверждено 152 случая инфицирования коронавирусом, из них 6 - летальные", - указали в горсовете.
Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу, как указано, обратились 926 человек, госпитализированы - 259, на амбулаторном лечении - 667 человек, выписаны - 170 человек. Сейчас в больнице находится 89 человек, из них в реанимации - 7 человек, на аппаратные ИВЛ - 3 человека. В общем коронавирусную инфекцию обнаружено - у 152 человек, 6 человек умерло. 6 пациентов выздоровели.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 146 ПЦР-тестов, из которых 16 - положительные.
Напомним, по данным Минздрава, в Украине на 9 часов 14 апреля было зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них во Львовской области - 136 случаев.