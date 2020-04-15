Во Львовской области обнаружили уже 152 случая инфицирования коронавирусом

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Во Львове и Львовской области на 8 часов 15 апреля есть уже 152 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, только за минувшие сутки 16 ПЦР-тестов на коронавирус были положительными. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.