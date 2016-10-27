На Львівщині під колесами авто загинув пішохід
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У середу, 26 жовтня, о 23:15 на автодорозі “Львів-Краковець” поблизу с.Терновиця Яворівського району водій автомобіля Fiat Uno 1994 року народження, житель м.Новояворівськ Яворівського району, поза межами пішохідного переходу здійснив наїзд на пішохода 1971 року народження, жителя с.Прилбичі Яворівського району, який від отриманих травм загинув на місці події. По це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу Львівської ОДА.
Незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не виявлені.
Причини події з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.
Нагадаємо, на Київщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалося одинадцять осіб.