Во Львовской области под колесами авто погиб пешеход

КИЕВ. 27 октября. УНН. В среду, 26 октября, в 23:15 на автодороге "Львов-Краковец" возле с.Терновица Яворивского района водитель автомобиля Fiat Uno 1994 года рождения, житель Новояворивска Яворивского района, вне пешеходного перехода совершил наезд на пешехода 1971 года рождения, жителя с.Прилбичи Яворивского района, который от полученных травм погиб на месте происшествия. По этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.