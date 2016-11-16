На Львівщині під час пожежі загинуло подружжя
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 16 листопада. УНН. Вчора у селі Плетеничі на Львівщині у житловому будинку сталася пожежа. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.
О 22:47 годині у селі Плетеничі Перемишлянського району в дерев’яному житловому будинку, розміром 6×10 м, критому шифером, виникла пожежа.
Під час гасіння пожежі виявлено тіла власника будинку - 1955 року народження - та його дружини - 1957 року народження. Вогнем знищено житловий будинок повністю.
Пожежу ліквідовано о 1:09 годині 16 листопада.