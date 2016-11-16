Во Львовской области во время пожара погибли супруги
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 16 ноября. УНН. Вчера в селе Плетеничи во Львовской области в жилом доме произошел пожар. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.
В 22:47 ч. в селе Плетеничи Перемышлянского района в деревянном жилом доме, размером 6×10 м, крытом шифером, возник пожар.
Во время тушения пожара обнаружены тела хозяина дома - 1955 года - и его жены - 1957 года рождения. Огнем уничтожен жилой дом полностью.
Пожар ликвидировали в 01:09 часов 16 ноября.