На Львівщині чадним газом отруїлося троє дітей
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 8 січня. УНН. На Львівщині, у селі П'яновичі Самбірського району, у житловому будинку чадним газом отруїлось троє дітей. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, передає УНН.
"У приватному житловому будинку, отруїлись, ймовірно, чадним газом, 3 особи (діти: двоє 2008 та одна 2013 року народження), яких у стані середнього ступеню важкості було госпіталізовано у Самбірську лікарню", - повідомили у департаменті.
Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, на Донбасі отруїлося чадним газом троє людей, серед них дитина.