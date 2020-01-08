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На Львівщині чадним газом отруїлося троє дітей

На Львівщині чадним газом отруїлося троє дітей

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 8 січня. УНН. На Львівщині, у селі П'яновичі Самбірського району, у житловому будинку чадним газом отруїлось троє дітей. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, передає УНН.

"У приватному житловому будинку, отруїлись, ймовірно, чадним газом, 3 особи (діти: двоє 2008 та одна 2013 року народження), яких у стані середнього ступеню важкості було госпіталізовано у Самбірську лікарню", - повідомили у департаменті.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, на Донбасі отруїлося чадним газом троє людей, серед них дитина.

Українські Національні Новини

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