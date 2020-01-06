На Донбасі отруїлося чадним газом троє людей, серед них дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. На Донеччині в негазифікованому приватному будинку троє людей отруїлося чадним газом - неповнолітнього та двох дорослих госпіталізували. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Донецькій області.
"6 січня о 2:05 до Головного управління надійшла інформація про отруєння чадним газом 3 осіб (1982 року народження, 1983 року народження та 2002 року народження) в негазифікованому приватному житловому будинку в місті Новогродівка, що на Донеччині. Постраждалих з діагнозом отруєння чадним газом госпіталізовано: дитину до Мирноградської міської лікарні, дорослих – Новогродівської міської лікарні", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що обставини події встановлюються відповідними фахівцями.
Нагадаємо, у Львові чадним газом отруїлось троє людей, серед них дворічна дитина.