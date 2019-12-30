У Львові чадним газом отруїлось троє людей, серед них дворічна дитина
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 30 грудня. УНН. У Львові чадним газом отруїлась дворічна дитина. Про це у неділю повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, передає УНН.
Так, вчора “о 05:50 годині, у місті Львові, у квартирі будинку по вулиці Куліша, № 40, отруїлися, ймовірно, чадним газом, 3 особи, з них 1 дитина (2017 року народження), яких у стані середнього ступеня важкості було госпіталізовано у Львівську лікарню”, — повідомили у департаменті.
Зазначається, що аварійною бригадою ПАТ “Львівгаз” тимчасово припинено газопостачання до квартири. Інформація про газові прилади в квартирі уточнюється.
Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, справу щодо масового отруєння дітей в Одеській школі передали до суду.