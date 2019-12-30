Во Львове угарным газом отравились три человека, среди них двухлетний ребенок
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 30 декабря. УНН. Во Львове угарным газом отравилась двухлетний ребенок. Об этом в воскресенье сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА, передает УНН.
Так, вчера “в 05:50 часов, в городе Львове, в квартире дома по улице Кулиша, № 40, отравились, вероятно, угарным газом, 3 человека, из них 1 ребенок (2017 рождения), которые в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в Львовскую больницу”, — сообщили в департаменте.
Аварийной бригадой ОАО “Львовгаз” временно прекращено газоснабжение в квартиру. Информация про газовые приборы в квартире уточняется.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, дело о массовом отравлении детей в Одесской школе передали в суд.