Справу щодо масового отруєння дітей в Одеській школі передали до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Справу щодо отруєння 50 дітей в Одеській школі №11 передали до суду. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Одеської області.
"Прокурори Одеської місцевої прокуратури №4 скерували до суду обвинувальний акт стосовно завідуючої виробництвом загальноосвітньої школи, причетної до порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням", - сказано у повідомленні.
Суб’єкт господарювання уклав зі школою №11 договір, відповідно до якого зобов'язувався надавати послуги з організації харчування учнів.
У роботі ФОП мав дотримуватися умов зберігання та реалізації продуктів харчування і продовольчої сировини, технології приготування страв.
Поряд із цим, у ході слідства з’ясовано, що відповідальна за харчування особа допустила порушення санітарних та гігієнічних норм, вимог щодо якості та безпечності харчових продуктів, унаслідок чого у вересні під час обіду масово отруїлися більше 50 школярів.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Суворовського відділу поліції за ч. 1 ст. 325 КК України.
Нагадаємо, в Одеській міськраді була зареєстрована скарга від 7 жовтня на те, що в школі № 66 в їдальні дітям подали суп, в якому виявлені черви.