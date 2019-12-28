Дело о массовом отравлении детей в Одесской школе передали в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Дело об отравлении 50 детей в Одесской школе №11 передали в суд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.
"Прокуроры Одесской местной прокуратуры №4 направили в суд обвинительный акт в отношении заведующей производством общеобразовательной школы, причастного к нарушению санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений", - говорится в сообщении.
Субъект хозяйствования заключил со школой №11 договор, согласно которому обязывался предоставлять услуги по организации питания учащихся.
В работе ФЛП должен соблюдать условия хранения и реализации продуктов питания и продовольственного сырья, технологии приготовления блюд.
Наряду с этим, в ходе следствия установлено, что ответственность за питание лицо допустившее нарушение санитарных и гигиенических норм, требований к качеству и безопасности пищевых продуктов, вследствие чего в сентябре во время обеда массово отравились более 50 школьников.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Суворовского отдела полиции по ч. 1 ст. 325 УК Украины.
Напомним, в Одесском горсовете была зарегистрирована жалоба от 7 октября на то, что в школе № 66 в столовой детям подали суп, в котором были обнаружены черви.