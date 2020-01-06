На Донбассе отравились угарным газом три человека, среди них ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В Донецкой области в негазифицированном частном доме трое человек отравились угарным газом - несовершеннолетнего и двух взрослых госпитализировали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в области.
"6 января в 2:05 в Главное управление поступила информация об отравлении угарным газом 3 человек (1982 года рождения, 1983 года рождения и 2002 года рождения) в негазифицированном частном жилом доме в городе Новогродовка, Донецкой области. Пострадавших с диагнозом отравление угарным газом госпитализировали: ребенка в Мирноградскую городскую больницу, взрослых - Новогродовскую городскую больницу", - говорится в сообщении.
Указано, что обстоятельства происшествия устанавливаются соответствующими специалистами.
Напомним, во Львове угарным газом отравились три человека, среди них двухлетняя ребенок.