На Донбассе отравились угарным газом три человека, среди них ребенок

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111267 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 114025 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 112509 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 125466 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104499 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107588 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107772 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131812 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130601 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 193759 просмотра

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На Донбассе отравились угарным газом три человека, среди них ребенок

На Донбассе отравились угарным газом три человека, среди них ребенок

Киев  •  УНН

 • 13257 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. В Донецкой области в негазифицированном частном доме трое человек отравились угарным газом - несовершеннолетнего и двух взрослых госпитализировали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в области.

"6 января в 2:05 в Главное управление поступила информация об отравлении угарным газом 3 человек (1982 года рождения, 1983 года рождения и 2002 года рождения) в негазифицированном частном жилом доме в городе Новогродовка, Донецкой области. Пострадавших с диагнозом отравление угарным газом госпитализировали: ребенка в Мирноградскую городскую больницу, взрослых - Новогродовскую городскую больницу", - говорится в сообщении.

Указано, что обстоятельства происшествия устанавливаются соответствующими специалистами.

Напомним, во Львове угарным газом отравились три человека, среди них двухлетняя ребенок.

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