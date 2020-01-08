Во Львовской области угарным газом отравились трое детей
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 8 января. УНН. Во Львовской области, в селе Пьяновичи Самборского района, в жилом доме угарным газом отравились трое детей. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА, передает УНН.
"В частном жилом доме, отравились, вероятно, угарным газом, 3 человека (дети: двое 2008-го и один 2013 года рождения), которые в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в Самборскую больницу", - сообщили в департаменте.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, на Донбассе отравились угарным газом три человека, среди них ребенок.