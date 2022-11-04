На Луганщині окупанти вивезли в невідомому напрямку 30 громадян – ОВА

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"У селі Піски Новопсковської громади представники так званої військової комендатури провели фільтраційні заходи проти місцевого населення. Близько 30 громадян викрадено та вивезено у невідомому напрямку", – ідеться у повідомленні.

Додамо

На кордоні з росією продовжує діяти нібито спрощений митний контроль. Окупанти перевіряють чоловіків, усі документів пасажирів, реєстрацію транспортного засобу і сканують речі.

Нагадаємо

У Луганській області російські окупанти очікують на наступ Збройних сил України, тому останнім часом використовують там так званий "живий щит" із цивільних.