На Луганщині окупанти очікують на наступ ЗСУ, тому використовують "живий щит" з цивільних - ОВА

Деталі

Повідомляється, що підрозділи росіян розміщуються на підприємствах та у навчальних закладах, а разом із тим освітній процес не перервано. Навпаки – юнаків та дівчат примушують відвідувати школи, де базуються військові.

"Вони очікують наступу ЗСУ на Сватове, тому останнім часом використовують там так званий «живий щит», прикриваючись цивільним населенням", - зазначили в ОВА.

Водночас, у Міловому та Новопскові посилено фільтраційні заходи. Після вибіркових обшуків в цих населених пунктах зникають люди. Щось дізнатися – живий родич чи ні – практично неможливо. Заспокоюються, коли затриманий повертається – зазвичай через місяць-другий.

Уже неодноразово повідомлялося про значні проблеми із наявністю продуктів харчування в Лисичанську. Але зараз ситуація там «налагоджується». Разом із поліетиленовою плівкою із татарстану привезли моркву, цибулю та буряки. У кого є діти – дають яблука. Круп чи м’яса в росіян немає, вказали в ОВА.

Доповнення

Російські окупанти посилили митний контроль на пунктах пропуску між так званою "лнр" та росією, внаслідок цього утворилися черги.