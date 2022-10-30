Окупанти посилили контроль на кордоні "лнр" та росії – Гайдай

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"Нібито з 11 жовтня пункти пропуску між так званою "лнр" та росією скасовані. На папері. Втім, жителі Луганщини щодня скаржаться навіть на посилення митних заходів стосовно них. Зокрема, на пункті пропуску "Довжанський" бажаючи виїхати на рф стоять більше двох годин – чекають, доки дозволять. Можливо, у митників проблеми з грошима", – написав Гайдай.

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За даними голови ОВА, сьогодні у Сєвєродонецьку залишається до 10 тисяч населення.

"Житловий фонд зруйновано на 80%, не кажучи вже про відсутність інфраструктури. Однак за чотири місяці окупації ніхто навіть і не думав нічого відновлювати, навіть для пропаганди. Заявили перед псевдореферендумом про виплати компенсацій за зруйноване житло, а люди грошей так і не побачили", - повідомив Гайдай.

Він зазначив, що цього тижня після вказівки з Луганська раптово знайшлося 38 сєвєродончан, яким нібито видали гроші, і ще дев’ятеро, які теж готові їх отримати.

"Хто ці люди? І чому вони у переважній меншості? Хотілося б подивитися в обличчя", - додав Гайдай.

Нагадаємо

Російські окупанти на Луганщині дозволили без підстав проводити обшуки у домівках.