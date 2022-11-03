В Луганской области оккупанты ожидают наступление ВСУ, поэтому используют "живой щит" из гражданских - ОВА

Детали

Сообщается, что подразделения россиян размещаются на предприятиях и в учебных заведениях, а вместе с тем образовательный процесс не прерван. Напротив – юношей и девушек заставляют посещать школы, где базируются военные.

"Они ожидают наступления ВСУ на Сватово, поэтому в последнее время используют там так называемый «живой щит», прикрываясь гражданским населением", - отметили в ОВА.

В то же время, в Миловом и Новопскове усилены фильтрационные мероприятия. После выборочных обысков в этих населённых пунктах исчезают люди. Что-то узнать – живой родственник или нет – практически невозможно. Успокаиваются, когда задержанный возвращается – обычно через месяц-другой.

Уже неоднократно сообщалось о значительных проблемах с наличием продуктов питания в Лисичанске. Но сейчас ситуация там «налаживается». Вместе с полиэтиленовой пленкой из татарстана привезли морковь, лук и свеклу. У кого есть дети – дают яблоки. Круп или мяса у россиян нет, указали в ОВА.

Дополнение

Российские оккупанты усилили таможенный контроль на пунктах пропуска между так называемой "лнр" и россией, в результате чего образовались очереди.