В Луганской области оккупанты вывезли в неизвестном направлении 30 граждан – ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Во временно захваченном селе Пески Луганской области российские оккупанты похитили и вывезли в неизвестном направлении около 30 граждан. Об этом в Telegram сообщила Луганская ОВА, передает УНН.
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"В селе Пески Новопсковской громады представители так называемой военной комендатуры провели фильтрационные мероприятия против местного населения. Около 30 граждан похищены и вывезены в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.
Добавим
На границе с россией продолжает действовать якобы упрощенный таможенный контроль. Оккупанты проверяют мужчин, все документы пассажиров, регистрацию транспортного средства и сканируют вещи.
Напомним
В Луганской области российские оккупанты ожидают наступления Вооруженных сил Украины, поэтому в последнее время используют там так называемый "живой щит" из гражданских.