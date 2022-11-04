В Луганской области оккупанты вывезли в неизвестном направлении 30 граждан – ОВА

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"В селе Пески Новопсковской громады представители так называемой военной комендатуры провели фильтрационные мероприятия против местного населения. Около 30 граждан похищены и вывезены в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.

Добавим

На границе с россией продолжает действовать якобы упрощенный таможенный контроль. Оккупанты проверяют мужчин, все документы пассажиров, регистрацию транспортного средства и сканируют вещи.

Напомним

В Луганской области российские оккупанты ожидают наступления Вооруженных сил Украины, поэтому в последнее время используют там так называемый "живой щит" из гражданских.