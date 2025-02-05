На лівому березі Києва працює ППО – Кличко

Під час оголошеної повітряної тривоги на лівому березі Києва в ніч проти 5 лютого працювали сили протиповітряної оборони. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Віталія Кличка, голова Київської міської державної адміністрації.

На лівому березі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях! - написав мер столиці.

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