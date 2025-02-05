На левом берегу Киева работает ПВО - Кличко
Киев • УНН
На левом берегу Киева в ночь на 5 февраля были активированы силы противовоздушной обороны во время воздушной тревоги. Мэр Виталий Кличко призвал жителей находиться в укрытиях.
Во время объявленной воздушной тревоги на левом берегу Киева в ночь на 5 февраля работали силы противовоздушной обороны. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Виталия Кличко, председатель Киевской городской государственной администрации.
На левом берегу столицы работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!
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