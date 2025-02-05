На левом берегу Киева работает ПВО - Кличко

Во время объявленной воздушной тревоги на левом берегу Киева в ночь на 5 февраля работали силы противовоздушной обороны. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Виталия Кличко, председатель Киевской городской государственной администрации.

На левом берегу столицы работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях! - написал мэр столицы.

Удар рф по Изюму: установлены данные погибших женщин, одна из них была беременна