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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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На лінії розмежування в автомобілі прикордонний пес «Ділан» винюхав зброю

На лінії розмежування в автомобілі прикордонний пес «Ділан» винюхав зброю

Київ • УНН

 • 7344 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Сьогодні в контрольному пункті в’їзду/виїзду “Мар’їнка” прикордонники Краматорського загону, за допомогою спеціально навченої собаки виявили зброю, яку порушник намагався незаконним шляхом перевезти через лінію розмежування, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.

“В контрольному пункті в’їзду-виїзду „Мар’їнка“, що в Донецькій області, під час огляду автомобіля „Мерседес“, який слідував на в’їзд до підконтрольної території, за допомогою службової собаки „Ділан“ спільно з представниками фіскальної служби, в особистих речах 29 річного громадянина України було виявлено, пістолет „Макаров“ травматичної дії”, — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що вищезгаданого громадянина встановленим порядком прикордонники передали співробітникам Національної поліції.

Як повідомляв УНН, у приміщенні філармонії в Кропивницькому Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет особисто вручив медалі Української православної церкви Київського патріархату "За жертовність та любов до України" бійцям АТО та сім’ям військовополонених і загиблих воїнів. Загалом було вручено 100 нагород.

Українські Національні Новини

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