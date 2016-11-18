На линии разграничения в автомобиле пограничный пес "Дилан" вынюхал оружие
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сегодня в контрольном пункте въезда / выезда "Марьинка" пограничники Краматорского отряда, с помощью специально обученной собаки обнаружили оружие, которое нарушитель пытался незаконным путем перевезти через линию разграничения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.
"В контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка", что в Донецкой области, при осмотре автомобиля "Мерседес", который следовал на въезд в подконтрольной территории, с помощью служебной собаки "Дилан" совместно с представителями фискальной службы, в личных вещах 29 летнего гражданина Украины было обнаружено, пистолет "Макаров" травматического действия", - говорится в сообщении.
Отметим, что вышеупомянутого гражданина в установленном порядке пограничники передали сотрудникам Национальной полиции.
Как сообщал УНН, в помещении филармонии в Кропивницком Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет лично вручил медали Украинской православной церкви Киевского патриархата "За жертвенность и любовь к Украине" бойцам АТО и семьям военнопленных и погибших воинов. Всего было вручено 100 наград.