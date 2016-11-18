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15 марта, 19:03 • 108340 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147672 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126211 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119553 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106378 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102199 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96007 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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На линии разграничения в автомобиле пограничный пес "Дилан" вынюхал оружие

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сегодня в контрольном пункте въезда / выезда "Марьинка" пограничники Краматорского отряда, с помощью специально обученной собаки обнаружили оружие, которое нарушитель пытался незаконным путем перевезти через линию разграничения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

"В контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка", что в Донецкой области, при осмотре автомобиля "Мерседес", который следовал на въезд в подконтрольной территории, с помощью служебной собаки "Дилан" совместно с представителями фискальной службы, в личных вещах 29 летнего гражданина Украины было обнаружено, пистолет "Макаров" травматического действия", - говорится в сообщении.

Отметим, что вышеупомянутого гражданина в установленном порядке пограничники передали сотрудникам Национальной полиции.

Как сообщал УНН, в помещении филармонии в Кропивницком Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет лично вручил медали Украинской православной церкви Киевского патриархата "За жертвенность и любовь к Украине" бойцам АТО и семьям военнопленных и погибших воинов. Всего было вручено 100 наград.

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